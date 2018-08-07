В Рио-де-Жанейро почти каждый день грабят церкви

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 12:07 — REGNUM Более тысячи обращений за четыре года зарегистрировано в Рио-де-Жанейро в связи с ограблениями и кражами в религиозных учреждениях. Об этом сообщает бразильская газета Globo со ссылкой на данные Института общественной безопасности одноименного штата.

В среднем, как следует из статистики за 2014−2017 годы, церкви грабят более пяти раз в неделю — всего зафиксировано 1105 обращений. Чаще всего ограбления и кражи происходят по воскресеньям, когда собирается много прихожан.

По словам викария Джефферсона Араужу ди Оливейры, с таким отношением к храмам он не сталкивался даже во время работы в городских трущобах — фавелах. Случалось, что пропадали стулья или лампады, однако теперь бандиты врываются в церкви и угрожают людям оружием.

О религиозной нетерпимости речь не идет, однако наблюдается падение уважения к церкви, констатирует антрополог Алба Залуар.

В конце июля в католическую церковь Богоматери Кармельской ворвались вооруженные налетчики. Они забрали с собой дарохранительницу, перекрестившись на выходе из храма. Через сутки правоохранители нашли похищенный сосуд и вернули его на место.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля неизвестные ограбили собор в шведском городе Стренгнес. Они забрали с собой похоронные регалии королевской династии Васа — корону и державу Карла IX и венец его супруги Кристины.

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