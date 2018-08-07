Под Тулой обнаружили более 130 боеприпасов времён войны

Тула, , 11:53 — REGNUM В Арсеньевском районе Тульской области специалистами подразделения поисково-спасательной службы были обезврежены более 130 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

«Было обезврежено 136 минометных мин калибром 50 мм, одна минометная мина калибром 82 мм, две гранаты «Ф-1» времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в деревне Нижние Ростоки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: Под Калугой обнаружен арсенал боеприпасов Великой Отечественной войны

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в реке Угра (Калужская область) была обнаружена и обезврежена фугасная авиационная бомба ФАБ-50.

Читайте также: В калужской реке Угра нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны