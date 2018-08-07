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Под Тулой обнаружили более 130 боеприпасов времён войны

Происшествия

Было обезврежено 136 минометных мин калибром 50 мм, одна минометная мина калибром 82 мм, две гранаты «Ф-1»

Тула, 7 августа 2018, 11:53 — REGNUM  В Арсеньевском районе Тульской области специалистами подразделения поисково-спасательной службы были обезврежены более 130 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

«Было обезврежено 136 минометных мин калибром 50 мм, одна минометная мина калибром 82 мм, две гранаты «Ф-1» времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в деревне Нижние Ростоки», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в реке Угра (Калужская область) была обнаружена и обезврежена фугасная авиационная бомба ФАБ-50.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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