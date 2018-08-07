Пожар в волгоградском университете начался из-за проблем с оборудованием

Волгоград, , 11:07 — REGNUM Пожар в Волгоградском государственном аграрном университете мог произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным пресс-службы, площадь пожара в здании на Университетском проспекте составила 350 квадратных метров. На площади в 50 квадратных метров в помещении на четвертом этаже горели вещи и мебель, также пожар охватил 300 квадратных метров крыши.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о пожаре поступило примерно в 15:00 6 августа. В течение трех часов спасатели боролись с огнем, только в 18:17 огонь был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде потушили пожар в аграрном университете