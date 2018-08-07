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Высокопоставленного китайского чиновника нашли дома мёртвым

Происшествия

Заместителя главы городского комитета Компартии Китая в городе Мэйчжоу, а также главы комитета Компартии Мэйчжоу по политике и праву нашли дома мёртвым

Гуанчжоу, Китай, 7 августа 2018, 10:56 — REGNUM  Высокопоставленный чиновник был найден мёртвым в городе Мэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, о чем стало известно из аккаунта городской информационной службы в китайской социальной сети WeChat, сообщает 7 августа газета China Daily.

Пэн Яосинь был найден без сознания, когда полиция прибыла к нему домой в районе Мэйцзян после звонка соседней. Смерть была установлена после того, как его отправили в госпиталь. В настоящее время идет расследование, в рамках которого рассматривается версия убийства и не отбрасывая и версия самоубийства.

Пэн родился в мае 1962 года, был членом ведущей группы Мэйчжоуского комитета Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК). В течение десятилетий, вплоть до июля 2018 года Пэн работал в Мэйчжоу.

Последней его должностью стала должность заместителя главы городского комитета Компартии Мэйчжоу, а также главы комитета Компартии Китая в городе Мэйчжоу по политике и праву, на которую он был назначен в ноябре 2016 года.

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Политические убийства
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