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Житель Франции планировал добраться в Сирию на лодке и примкнуть к боевикам

Происшествия

Мужчина был задержан в департаменте Эро на юге Франции во время антитеррористической операции в середине мая

Париж, 7 августа 2018, 10:53 — REGNUM  Сотрудники разведки Франции задержали мужчину, который планировал перебраться в Сирию на лодке и примкнуть к террористам, сообщает 7августа BFM TV.

По данным телеканала, 45-летний мужчина был задержан в департаменте Эро на юге Франции во время антитеррористической операции в середине мая. Задержанный намеревался добраться до Сирии на лодке вместе со своей 10-летней дочерью.

Кроме того, в конце мая был также арестован 21-летний сообщник мужчины. В настоящее время задержанным предъявлены обвинения в сговоре с террористами, сейчас они находятся под стражей.

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Напомним, ранее в Ираке за связь с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приговорены к пожизненному заключению 55-летний гражданин Франции и 22-летняя жительница Германии.

Отметим, что в последние годы сотни иностранных граждан присоединяются к боевикам террористических группировок в Ираке и Сирии.

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