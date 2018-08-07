Из курганской колонии сбежал заключённый

Курган, , 10:43 — REGNUM Из курганской колонии №6 сбежал заключённый, ранее осуждённый за разбой на четыре года. Он склонен к кражам, грабежам и алкоголизму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Сбежавший — гражданин 1992 года рождения, рост 172 см, коренастый, имеет навыки самообороны и рукопашного боя, с татуировкой в виде кельтского узора на плече. Отбывал наказание в колонии №6, расположенной в селе Иковка Кетовского района, за ограбление магазина в Кургане.

На данный момент беглец не задержан.