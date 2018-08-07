В Томской области объявился медведь-убийца, нападающий на домашний скот

Томск, , 10:33 — REGNUM В Тегульдетском районе Томской области медведь напал на домашний скот, в посёлке Четь-Конторка пострадали корова и восемь телят. Об инциденте, произошедшем в минувшие выходные (4−5 августа), сообщил охотовед района Сергей Базыкин.

Двух телят медведь убил и закопал, оставив себе про запас. Четырёх сильно пострадавших телят хозяевам пришлось заколоть.

Охотоведам разрешили отстрелить хищника. Они должны сделать это до 1 сентября, передают сегодня, 7 августа, «Вести-Томск».

Напомним, в Томской области бурых медведей в летне-осенний период 2018 года разрешено добывать с 1 августа по 30 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным властей Томской области, в регионе численность бурого медведя составляет 9200 особей.

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