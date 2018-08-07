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«Свадебного стрелка» в Дагестане арестовали за незаконный оборот оружия

Происшествия

Стрельба от избытка чувств на свадьбе обернулась уголовным делом

Махачкала, 7 августа 2018, 10:32 — REGNUM  В Дагестане попал в СИЗО местный житель, который открыл стрельбу на свадьбе из автоматического оружия. Решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста принял Кизилюртовский городской суд.

Нарушитель закона стал фигурантом уголовного дела по двум статьям УК РФ «Хулиганство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе прокуратуры региона. Оружие, из которого он открыл пальбу на свадьбе, изъято. Производство открыли после того, как в сети интернет появились видеокадры, на которых мужчина стреляет в воздух на территории банкетного зала, расположенного в городе Кизилюрте.

Ранее сообщалось, что подозреваемый стрелял якобы из автомата. Но в МВД уточнили, что это был охотничий карабин «Сайга». Как сообщало ИА REGNUM, сам стрелявший заявил, что стрелял от радости и при этом не был пьян.

Предполагалось, что ему придется понести за свои действия административное наказание. Однако проверка МВД, проведенная по требованию прокуратуры, установила, что в действиях злоумышленника есть состав уголовного преступления.

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