«Свадебного стрелка» в Дагестане арестовали за незаконный оборот оружия

Махачкала, , 10:32 — REGNUM В Дагестане попал в СИЗО местный житель, который открыл стрельбу на свадьбе из автоматического оружия. Решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста принял Кизилюртовский городской суд.

Нарушитель закона стал фигурантом уголовного дела по двум статьям УК РФ «Хулиганство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе прокуратуры региона. Оружие, из которого он открыл пальбу на свадьбе, изъято. Производство открыли после того, как в сети интернет появились видеокадры, на которых мужчина стреляет в воздух на территории банкетного зала, расположенного в городе Кизилюрте.

Ранее сообщалось, что подозреваемый стрелял якобы из автомата. Но в МВД уточнили, что это был охотничий карабин «Сайга». Как сообщало ИА REGNUM, сам стрелявший заявил, что стрелял от радости и при этом не был пьян.

Предполагалось, что ему придется понести за свои действия административное наказание. Однако проверка МВД, проведенная по требованию прокуратуры, установила, что в действиях злоумышленника есть состав уголовного преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане задержан мужчина, стрелявший на свадьбе из автомата