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Из заваленной шахты в ДНР подняты двое горняков

Происшествия

Под завалами остаются ещё двое рабочих

Донецк, 7 августа 2018, 10:26 — REGNUM  Спасатели Донецкой Народной Республики (ДНР) вывели на поверхность двоих рабочих из обрушившейся накануне шахты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Отмечается, что двое невредимых забойщиков извлечены и подняты на поверхность рано утром 7 августа. По сведениям ведомства, под завалами остаются ещё двое горняков. Их судьба пока остаётся неизвестной, добавили в МЧС республики. Поисково-спасательные работы на шахте продолжаются.

Напомним, что 6 августа 2018 года произошло обрушение кровли шахты на предприятии ОП «Шахтоуправление «Волынское» ГП «Торезантрацит». На момент инцидента в шахте находились 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность, а четверо горняков остались под завалами.

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