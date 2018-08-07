Из заваленной шахты в ДНР подняты двое горняков

Донецк, , 10:26 — REGNUM Спасатели Донецкой Народной Республики (ДНР) вывели на поверхность двоих рабочих из обрушившейся накануне шахты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Отмечается, что двое невредимых забойщиков извлечены и подняты на поверхность рано утром 7 августа. По сведениям ведомства, под завалами остаются ещё двое горняков. Их судьба пока остаётся неизвестной, добавили в МЧС республики. Поисково-спасательные работы на шахте продолжаются.

Напомним, что 6 августа 2018 года произошло обрушение кровли шахты на предприятии ОП «Шахтоуправление «Волынское» ГП «Торезантрацит». На момент инцидента в шахте находились 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность, а четверо горняков остались под завалами.