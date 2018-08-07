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В Белоруссии задержаны журналисты трёх информагентств

Происшествия

Задержанные подозреваются в незаконном доступе к компьютерной информации агентства «БелТА»

Минск, 7 августа 2018, 10:21 — REGNUM  В Белоруссии сотрудники нескольких СМИ задержаны по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является государственное информагентство «БелТА». Об этом сообщила 7 августа пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На протяжении двух лет (с 2017 по 2018 год) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих действий «БелТА» был причинен «существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия».

По информации ведомства, в причастности к противоправным действиям подозреваются сотрудники издательского дома «Белорусская наука», а также информационных агентств БелаПАН и ТUT.by. Трое подозреваемых 7 августа были задержаны сотрудниками Следственного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК Белоруссии «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершённый из иной личной заинтересованности, повлёкший причинение существенного вреда».

В пресс-службе отметили, что следственные и оперативно-разыскные мероприятия по делу продолжаются.

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