ВСУ обстрелами повредили 11 зданий в ДНР

Донецк, , 10:19 — REGNUM ВСУ выпустили 114 боеприпасов по Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 6 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели шесть раз обстреляли ДНР, используя зенитные установки, минометы, военную технику, стрелковое оружие, гранатометы. Под обстрел попали населенные пункты Гольмовский, Ясиноватая, Старомихайловка, Ясное, Коминтерново, Набережное, поселок шахты им. Гагарина.

Отмечается, что в Гольмовском было повреждено шесть зданий, в поселке шахты им. Гагарина — одно здание, в Старомихайловке — четыре здания. Также в Набережном ранение получил мирный житель 1975 года рождения.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли восемь раз ДНР, выпустив 124 боеприпаса.

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