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В Перми экстренную посадку совершил самолёт, следовавший в Нижневартовск

Происшествия

Одному из пассажиров потребовалась госпитализация

Пермь, 7 августа 2018, 10:16 — REGNUM  В Перми в ночь на 7 августа экстренно приземлился самолёт, на борту которого находилось 130 пассажиров. Одному из них стало плохо, сообщают СМИ.

Лайнер направлялся из Москвы в Нижневартовск. В пути состояние здоровья одного из пассажиров резко ухудшилось. Пришлось совершить посадку на запасной площадке — в аэропорту Перми.

Прибывшая бригада скорой помощи сняла с борта 46-летнего жителя Мурманской области. Медики поставили ему диагноз «почечные колики». Мужчина доставлен в пермскую больницу. В аэропорту Перми самолёт пробыл примерно полтора часа и продолжил полёт.

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Авиапроисшествия
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