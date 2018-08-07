В Перми экстренную посадку совершил самолёт, следовавший в Нижневартовск

Пермь, , 10:16 — REGNUM В Перми в ночь на 7 августа экстренно приземлился самолёт, на борту которого находилось 130 пассажиров. Одному из них стало плохо, сообщают СМИ.

Лайнер направлялся из Москвы в Нижневартовск. В пути состояние здоровья одного из пассажиров резко ухудшилось. Пришлось совершить посадку на запасной площадке — в аэропорту Перми.

Прибывшая бригада скорой помощи сняла с борта 46-летнего жителя Мурманской области. Медики поставили ему диагноз «почечные колики». Мужчина доставлен в пермскую больницу. В аэропорту Перми самолёт пробыл примерно полтора часа и продолжил полёт.