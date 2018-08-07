Все китайские туристы эвакуированы с индонезийского острова Ломбок

Джакарта, , 10:00 — REGNUM Все туристы, находившиеся на индонезийском острове Ломбок, пострадавшем от землетрясения, были эвакуированы в безопасное место вечером 6 августа, сообщили в генеральном консульстве КНР в городе Денпасар на индонезийском острове Бали, сообщает газета China Daily.

О жертвах среди китайских туристов в результате землетрясения магнитудой 7,0 не сообщается. Некоторые туристы покинули Ломбок на запланированных рейсах, говорится в заявлении генконсульства. Два туриста из Гонконга, находившиеся на соседнем острове Нуса Пенида, в сохранности прибыли на остров Бали.

Напомним, мощное землетрясение произошло ночью 6 августа по местному времени на острове Ломбок в Индонезии. Количество жертв, как ожидается, будет расти и уже достигло 98 человек, более 230 получили серьезные ранения.

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