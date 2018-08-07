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В Житомире неизвестные облили оппозиционного журналиста зеленкой

Происшествия

Журналист обвиняется в государственной измене

Житомир, Украина, 7 августа 2018, 09:57 — REGNUM  На журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене, напали в Житомире неизвестные, сообщает 7 августа ТСН.

Согласно сообщению, в Житомире проходило заседание суда, где Муравицкому была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На выходе из суда неизвестные подбежали к журналисту и облили его зеленкой, а также заявили, что «не оставят его в покое».

Напомним, Муравицкого служба безопасности Украины (СБУ) задержала 1 августа 2017 года в Житомире. Журналиста обвиняют в написании якобы заказанных из России статей, а также в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, создании террористической организации. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналиста Муравицкого продолжат судить в Житомире

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