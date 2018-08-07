Тела двух сестер-близняшек были найдены полицией Китая на пляже в Циндао

Циндао, Китай, , 09:46 — REGNUM Полиция города Циндао провинции Шаньдун подтвердила 6 августа обнаружение тел двух восьмилетних сестер-близняшек, которые прибыли из Пекина, сообщает газета China Daily.

Близняшки Пэй Юаньцзинь и Пэй Юаньтун приехали в город со своей матерью по фамилии Сунь на выходные. Команда спасателей нашли тело старшей девочки около 11:30 утра по местному времени 6 августа и младшей в 13:45 того же дня. По словам матери, девочки потерялись на пляже в городском районе Хаундао около 15:00 по местному времени 5 августа. По предварительной информации, девочки утонули.

Отметим, что данный трагический случай не единственный в Китае за последнее время. 3 августа сорокалетняя мать с сыном и двумя племянниками пропала на участке реки Янцзы близ города Хуанши провинции Хубэй. Их тела были найдены на следующий день.

30 июля пять мальчиков из уезда Мии близ города Паньчжихуа провинции Сысчуань утонули в пруду. Кроме того, более двадцати подростков утонули за десять дней с 25 июня по 4 июля в Китае из-за недостаточного присмотра.