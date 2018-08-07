Эпидемия отравлений: во Львовской области массово отравились люди в отеле

с. Раковец, Украина, , 09:37 — REGNUM В селе Раковец Львовской области 17 человек отравились 6 августа в отеле «Джем Раковец», сообщает 7 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, люди были доставлены во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом «пищевая токсикоз-инфекция». Среди отравившихся — один взрослый и 16 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, это далеко не первый случай массового отравления на Украине: ранее в Киеве 83 человека отравились шаурмой, в Волынской области на свадьбе отравились 17 человек, в одесском детском саду отравились около 50 детей, а в детском лагере «Орленок» в Донецкой области пострадали 68 детей.

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