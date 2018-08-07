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Разбившему звезду Трампа на «Алее славы» в Голливуде грозит до 3 лет тюрьмы

Происшествия

Мемориальная доска отремонтирована после акта вандализма 25 июля

Лос-Анджелес, США, 7 августа 2018, 09:34 — REGNUM  Вандалу, разгромившему звезду с именем президента США Дональда Трампа, предъявлены обвинения в причинении умышленного ущерба, пишет газета Kurier 7 августа.

24-летнему жителю Калифорнии грозит до трех лет лишения свободы, если он будет признан виновным. Суд над злоумышленником состоится на следующей неделе. Звезда Трампа на «Алее славы» Голливуда в Лос-Анджелесе уже восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, звезда была разбита 25 июля, вандал сам сдался полиции. Дональд Трамп был удостоен мемориальной звезды в 2007 году за вклад в развитие телевидения.

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Происшествия в США
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