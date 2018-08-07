Вскрылись факты хищения 44 млн рублей, направленных на юбилей Дербента

Махачкала, , 09:16 — REGNUM В Дагестане направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств, направленных на юбилей Дербента. Сумма хищения составляет 44 млн рублей. А обвиняемым по делу проходит руководитель дирекции по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 2000-летию города Магомед Магомедов.

Как установило следствие, в декабре 2016 года чиновник государственного учреждения подписал документы, в которых были значительно завышены объем и сумма выполненных строительных работ на набережной в городе Дербенте, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. В результате подрядчик получил незаконно более 44 млн рублей.

Директора обвиняют в служебном подлоге, так как считают, что он внес в документы заведомо ложные сведения из личной заинтересованности. За свои действия ему придется ответить в суде. Дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Советский районный суд города Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство набережной в Дербенте обошлось в 434 млн рублей, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». Реализацию проекта курировало Министерство по делам Северного Кавказа.

Когда вскрылись факты хищения бюджетных средств в 2017 году, было не только возбуждено уголовное дело в отношении директора ГКУ «Дербент-2000», но и внесено представление об устранении нарушений в адрес бывшего в то время главой Минкавказа Льва Кузнецова.