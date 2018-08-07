В Приморском крае задержали сбежавшего из колонии заключенного

Владивосток, , 09:11 — REGNUM В Приморском крае сотрудники розыска уголовно-исполнительной системы задержали сбежавшего заключенного, сообщает 7 августа пресс-служба регионального управления ФСИН РФ.

По данным ведомства, мужчина совершил побег из колонии-поселения при ИК-20. Осужденного задержали в Пожарском районе Приморья.

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В региональном управлении ФСИН поблагодарили за оказанное содействие сотрудников полиции, СМИ и жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из колонии в Красноярском крае сбежали четверо осужденных, которые отбывали наказание в том числе за грабеж и разбой.

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