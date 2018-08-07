В Оренбуржье автомобиль врезался в КАМАЗ: есть жертвы

Бузулук, Оренбургская область, , 09:11 — REGNUM В Оренбургской области утром 7 августа на федеральной трассе М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека. Ещё двое получили травы и госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Двое пострадавших доставлены в ближайшую от места ДТП больницу — в Бузулук. Один из травмированных пассажиров находится в очень тяжёлом состоянии.

По данным правоохранителей, легковой автомобиль двигался из Бузулука в сторону Оренбурга. Водитель, не справившись с управлением, врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги.

Силовики не исключают, что машина ехала с превышением допустимой скорости. Но точная причина будет установлена в ходе проверки.