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В Оренбуржье автомобиль врезался в КАМАЗ: есть жертвы

Происшествия

Три человека погибли и двое доставлены в больницу

В Оренбуржье автомобиль врезался в КАМАЗ: есть жертвы
Иллюстрация: Пресс-служба УМВД по Оренбургской области
ДТП в Оренбуржье: легковой автомобиль врезался в грузовик

Бузулук, Оренбургская область, 7 августа 2018, 09:11 — REGNUM  В Оренбургской области утром 7 августа на федеральной трассе М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека. Ещё двое получили травы и госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Двое пострадавших доставлены в ближайшую от места ДТП больницу — в Бузулук. Один из травмированных пассажиров находится в очень тяжёлом состоянии.

По данным правоохранителей, легковой автомобиль двигался из Бузулука в сторону Оренбурга. Водитель, не справившись с управлением, врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги.

Силовики не исключают, что машина ехала с превышением допустимой скорости. Но точная причина будет установлена в ходе проверки.

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Дорожно-транспортные происшествия
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