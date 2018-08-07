Вторник, 7 Августа 2018 года
09:29:21 МСК

В Башкирии сильный ветер повредил крыши жилых домов

Происшествия

Погибших и пострадавших нет, расселения жильцов не требуется

В Башкирии сильный ветер повредил крыши жилых домов
Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Уфа, 7 августа 2018, 08:58 — REGNUM  В результате сильных порывов ветра в деревне Осиповка в Башкирии были повреждены крыши пяти жилых домов, сообщает 7 августа пресс-служба регионального управления МЧС России.

Так, были повреждены кровли двух домов по улице Луговой и три дома по улице Солнечной.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет, расселения жильцов не требуется. Восстановительные работы запланированы на сегодня, 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в результате прохождения шквалистого ветра в Башкирии были повреждены крыши зданий и больниц.

Читайте подробнее: Сорванные крыши домов, поврежденные машины — последствия урагана в Башкирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить