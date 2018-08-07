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В Хакасии продолжаются поиски пропавшей туристки

Происшествия

Катамаран, на котором сплавлялась группа из шести человек, перевернулся в Таштыпском районе Хакасии 25 июля

Абакан, 7 августа 2018, 08:47 — REGNUM  В Таштыпском районе Хакасии продолжаются поиски без вести пропавшей туристки с катамарана, который в конце июля перевернулся на реке Она. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Хакасия.

«Помощь спасателям оказывают волонтеры и туристы-водники… — говорится в сообщении. — Однако результатов пока нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, катамаран, на котором сплавлялась группа из шести человек, перевернулся в Таштыпском районе Хакасии 25 июля. Двум мужчинам и двум детям удалось выбраться на берег. Позже спасатели обнаружили погибшей одну из двух пропавших женщин.

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