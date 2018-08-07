В Запорожской области задержали начиненный гранатами поезд

Киев, , 08:32 — REGNUM Грузовой поезд с боеприпасами был задержан в Запорожской области, сообщает 7 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в Запорожской области на станции Камыш-Заря рабочие и полицейские обнаружили подозрительный вагон. В нем содержалась фарфоровая глина, однако помимо нее в вагоне кто-то вез боеприпасы. Полицейские изъяли 40 корпусов гранат, 44 запала, более 1 тыс. патронов и две дымовые шашки. Было открыто уголовное дело по статье «Незаконное обращение с боеприпасами».

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Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) и полиция выявили организованную преступную группу, торговавшую крупными партиями оружия. В семи регионах страны прошли 50 обысков, были изъяты автоматы, пистолеты, тысячи патронов, гранаты.