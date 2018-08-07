В Японии экстренно сел летевший из Рима самолет

Токио, , 08:27 — REGNUM На севере Японии совершил экстренную посадку самолет итальянской авиакомпании Alitalia, летевший из Рима в Нариту, сообщает 7 августа Kyodo.

По данным издания, воздушное судно экстренно село в аэропорту Титосе из-за неисправности двигателя около 10:55 по местному времени. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международном аэропорту Раджива Ганди в Индии самолет авиакомпании Jazeera Airways загорелся после приземления и приближения к рулежной дорожке.

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