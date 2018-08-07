Вторник, 7 Августа 2018 года
09:29:31 МСК

В Японии экстренно сел летевший из Рима самолет

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Токио, 7 августа 2018, 08:27 — REGNUM  На севере Японии совершил экстренную посадку самолет итальянской авиакомпании Alitalia, летевший из Рима в Нариту, сообщает 7 августа Kyodo.

По данным издания, воздушное судно экстренно село в аэропорту Титосе из-за неисправности двигателя около 10:55 по местному времени. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международном аэропорту Раджива Ганди в Индии самолет авиакомпании Jazeera Airways загорелся после приземления и приближения к рулежной дорожке.

Читайте подробнее: В Индии у самолёта после посадки загорелся двигатель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить