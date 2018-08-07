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ДТП в Италии: погибли мигранты

Происшествия

Инцидент произошел на юге страны: фургон столкнулся с грузовиком

Рим, 7 августа 2018, 08:19 — REGNUM  По меньшей мере 12 мигрантов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Италии, сообщает 7 августа Al Jazeera.

Инцидент произошел на юге страны: фургон столкнулся с грузовиком. Три человека, включая водителя грузовика, получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

По данным СМИ, все жертвы ДТП прибыли из Северной Африки. Данный инцидент произошел спустя два дня после аналогичного случая, в котором погибли четверо мигрантов с Африканского континента.

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Дорожно-транспортные происшествия
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