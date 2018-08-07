В ЛНР два села попали под минометные обстрелы

Луганск, , 07:59 — REGNUM ВСУ дважды обстреляли позиции войск Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки 6 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, минометному и гранатометному обстрелу подверглись районы сел Сокольники и Лозовое. Сутками ранее украинские каратели четыре раза обстреляли ЛНР в нарушение перемирия.

Напомним, в Донбассе регулярно объявляются перемирия: к началу учебного года, к Новому году, к начале весны и так далее. Последнее перемирие было объявлено 1 июля к сбору урожая. Несмотря на режимы тишины, украинские войска продолжают вести обстрелы населенных пунктов ЛНР.

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