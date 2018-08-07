В вахтовом посёлке Якутии опасная ситуация: «Алмазы опять дороже жизней?»

п. Накын, Якутия, , 07:35 — REGNUM Работники Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК АЛРОСА, добывающие алмазы Накынского месторождения и проживающие в посёлке Накын, жалуются на сильное задымление из-за подступающего к населённому пункту огня лесных пожаров. Люди пишут в соцсетях, что кашляют, мучаются от головных болей и не могут дышать, а потушить возгорание не удаётся. АЛРОСА заключила с пожарными частями республики договор о защите от огня своих объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС.

Читайте также: Природный лесной пожар подошёл вплотную к вахтовому посёлку Накын в Якутии

«Мы, работники НГОК в Накыне, от пожара задыхаемся. Превышены все нормы санпина. Дышать не можем. Как бы всё не загорелось».

«Спасите людей уже, хватит бравурные писульки писать. Неужели опять алмазы дороже жизней?»

«На промзоне ещё хуже. У людей в горле горит, кашель, глаза режет, головные боли ужасные. Что делать? Обратились к врачу — нам дали таблетки», — публикуют «Вести Якутии» сообщения от вахтовиков Накына. По информации издания, ситуация в посёлке ухудшается с каждым часом.

Косвенно подтверждает то, что ситуация уже действительно стала опасной, сообщение МЧС Якутии. По данным ведомства, между работниками находящихся рядом с Накыном пожарных частей и АК АЛРОСА заключён договор на обеспечение пожарной безопасности объектов алмазодобывающей компании. Четыре дежурных караула федеральных и республиканских противопожарных подразделений привлечены к тушению лесных пожаров и защите населённого пункта. Платить за работу им будет АЛРОСА.

Читайте также: Лесной пожар возле посёлка в Якутии: огонь подходит к взлётной полосе

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя руководителя департамента по лесным отношениям Якутии Джулустана Хона, вчера, 6 августа, сотрудники пожарных частей ещё не были задействованы в борьбе с огнём и находились в состоянии готовности. Лесной пожар подступал к взлётно-посадочной полосе аэропорта, расположенного рядом с населённым пунктом.