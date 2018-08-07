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Потоп в Забайкалье: в Чите остаются подтопленными сотни участков

Происшествия

Вода в реках Читинка и Ингода вновь начала подъем

Потоп в Забайкалье: в Чите остаются подтопленными сотни участков
Иллюстрация: Цитата с сайта «Заб.ру»
Наводнение в Чите

Чита, 7 августа 2018, 06:30 — REGNUM  Наводнение в Забайкалье ставит новые рекорды. Даже спустя почти месяц с момента начала потопа в дачных кооперативах Читы подтопленными числятся около тысячи участков. Сегодня, 7 августа, реки Читинка и Ингода преподнесли новый сюрприз, поднявшись на 14 и 18 сантиметров соответственно. Такой вывод можно сделать из официального сообщения читинской мэрии.

«Вода не хочет отступать. Поэтому борьба с ней ведется круглые сутки и требует постоянного внимания и корректировки. Силами МЧС по Забайкальскому краю сегодня продолжена откачка ливневых вод в районе школы №17, в микрорайоне Камышинский, на территориях дачных кооперативов поселка Антипиха», — подчеркнули в мэрии Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля после месяца проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили сотни домов, смыли 50 мостов и более 100 километров дорог. Пострадали более 12 тысяч человек, а предварительная сумма ущерба составила более одного миллиарда рублей.

В Читу большая вода пришла в ночь на 10 июля. В считанные часы частные дома в кооперативах оказались по окна в воде. Между тем оперативных извещений о возможном ЧП люди не получали. Позднее выяснилось, что синоптики не смогли спрогнозировать наводнение по причине малого количества гидропостов и финансирования.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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