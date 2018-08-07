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На юго-западе Китая прогремел взрыв газа на угольной шахте, есть жертвы

Происшествия

Погибли по меньшей мере 4 человека, еще 9 считаются пропавшими

На юго-западе Китая прогремел взрыв газа на угольной шахте, есть жертвы
В шахте

Гуйян, Китай, 7 августа 2018, 06:18 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате инцидента на шахте на юго-западе Китая, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

В провинции Гуйчжоу произошел взрыв газа на угольной шахте Цзымуцзя в городе Паньчжоу примерно в 21:10 по местному времени 6 августа. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 4 человека, еще 9 считаются пропавшими без вести, начались поисково-спасательные работы.

Напомним, что 6 июня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошёл взрыв на железорудной шахте. Тогда удалось оперативно спасти 23 горняков, 11 человек погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв шахты на северо-востоке Китая: 23 горняка спасены, двое под завалами

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