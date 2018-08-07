«Газель» загорелась после столкновения с полицейской машиной в Москве

Москва, , 05:58 — REGNUM На Садовой улице в Москве 6 августа произошло столкновение грузовой «Газели» с полицейским автомобилем, в результате чего грузовик опрокинулся и загорелся, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что стражи порядка после ДТП не растерялись и, покинув автомобиль, позаимствовали у других участников дорожного движения огнетушители, после чего стали пытаться тушить пожар до приезда спасательных служб.

Причиной возгорания автомобиля, по данным телеканала, стал удар полицейской машины в бензобак грузовика при столкновении. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Москвы в районе улицы Рябиновая перевернулся грузовик «КамАЗ». Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Пострадавших в результате аварии нет.

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