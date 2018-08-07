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КамАЗ перевернулся на западе Москвы

Происшествия

Пострадавших нет

Москва, 7 августа 2018, 05:36 — REGNUM  На западе Москвы на улице Рябинова перевернулся грузовик «КамАЗ», сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение, что привело к опрокидыванию автомобиля. В результате аварии никто не пострадал, затруднений для проезда автомобилей на дороге нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на железнодорожном переезде в Южно-Сахалинске грузовик «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии пострадал один человек, который был доставлен в областную клиническую больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине КамАЗ столкнулся с грузовым поездом

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Дорожно-транспортные происшествия
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