КамАЗ перевернулся на западе Москвы

Москва, , 05:36 — REGNUM На западе Москвы на улице Рябинова перевернулся грузовик «КамАЗ», сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение, что привело к опрокидыванию автомобиля. В результате аварии никто не пострадал, затруднений для проезда автомобилей на дороге нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на железнодорожном переезде в Южно-Сахалинске грузовик «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии пострадал один человек, который был доставлен в областную клиническую больницу.

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