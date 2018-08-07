На Сахалине КамАЗ столкнулся с грузовым поездом

Южно-Сахалинск, , 05:25 — REGNUM На железнодорожном переезде в городе Южно-Сахалинск произошло столкновение грузовика «КамАЗ» с грузовым поездом, сообащет пресс-служба МЧС Сахалинской области.

В результате столкновения пострадал один человек, госпитализированный в областную клиническую больницу. Сообщается, что на место столкновения оперативно выехали сотрудники спасательных служб, на текущий момент автомобильное движение через железнодорожный переезд восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в в центре Москвы опрокинулся и загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших в результате аварии не было. Прибывшие пожарные службы оперативно потушили пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовик опрокинулся и загорелся в центре Москвы

Читайте развитие сюжета: КамАЗ перевернулся на западе Москвы