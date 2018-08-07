Польские граждане погибли в авиакатастрофе на Аляске

Анкоридж, США, , 05:07 — REGNUM В результате крушения легкомоторного самолета на Аляске (США) погибли четыре человека, еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает Anchorage Daily News.

Сообщается, что катастрофа произошла на высоте 3,35 километров на склоне горы. Издание отмечает, что, возможно, один из потерпевших оказался жив — есть сведения, что пилот самолета выжил в катастрофе и смог отправить сигнал бедствия. Отмечается, что все погибшие являлись гражданами Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли пять человек. Сообщается, что самолет упал на автопарковку возле одного из магазинов, причина трагедии неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии легкомоторный самолет рухнул на парковку