Вернувшийся в Лондон авиарейс повторно вылетел в Москву

Лондон, , 04:51 — REGNUM Авиарейс BA233 компании British Airways, ранее вернувшийся в аэропорт вылета Хитроу в Лондоне, повторно отправлен в Москву, сообщает служба аэропорта.

Отмечается, что самолет все же вылетел в 16:36 по местному времени. Также сообщается, что возвращение рейса в Хитроу было вызвано технической неисправностью.

Ранее самолет Boeing 787−9, следующий по рейсу BA233 Лондон — Москва, совершил неожиданный разворот над Латвией и отравился в аэропорт вылета, несмотря на остававшийся час пути до Москвы. После посадки в Хитроу пассажиров рейса пересадили на другой самолет.