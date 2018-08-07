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Вернувшийся в Лондон авиарейс повторно вылетел в Москву

Происшествия

Он вернулся из-за технической неисправности

Вернувшийся в Лондон авиарейс повторно вылетел в Москву
Mark Harkin
Самолёт Boeing-787 авиакомпании British Airways

Лондон, 7 августа 2018, 04:51 — REGNUM  Авиарейс BA233 компании British Airways, ранее вернувшийся в аэропорт вылета Хитроу в Лондоне, повторно отправлен в Москву, сообщает служба аэропорта.

Отмечается, что самолет все же вылетел в 16:36 по местному времени. Также сообщается, что возвращение рейса в Хитроу было вызвано технической неисправностью.

Ранее самолет Boeing 787−9, следующий по рейсу BA233 Лондон — Москва, совершил неожиданный разворот над Латвией и отравился в аэропорт вылета, несмотря на остававшийся час пути до Москвы. После посадки в Хитроу пассажиров рейса пересадили на другой самолет.

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Авиапроисшествия
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