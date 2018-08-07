Маска, пистолет и сдавшие нервы: В Челябинске поймали напавших на АЗС

Челябинск, , 04:55 — REGNUM Предполагаемые участники разбойного нападения на АЗС задержаны полицией в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Нападение на АЗС в Металлургическом районе Челябинска произошло 4 августа, в результате похищены 48 тысяч рублей. Правоохранители объявили план «Перехват».

В ходе розыска полиция задержала автомобиль ВАЗ 2109, передвигавшийся без заднего регистрационного знака.

«Автомашиной управлял мужчина 1990 года рождения, который заметно нервничал, не имел при себе водительского удостоверения, — сообщили в пресс-службе. — Прибывшей на место следственно — оперативной группой при проведении личного досмотра водителя изъят травматический пистолет, а при осмотре транспортного средства обнаружена черная маска с прорезями для глаз и рта».

После задержания, в рамках возбужденного уголовного дела по статье разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере, был задержан ранее судимый подозреваемый 1990 года рождения. Сейчас правоохранители ищут еще двух членов напавшей на АЗС группы.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье о разбое грозит нападавшим сроком до двенадцати лет лишения свободы. Задержанные находятся в следственном изоляторе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске пять лет колонии строгого режима получил рецидивист, напавший на пункт микрозаймов. Суд признал его виновным в разбое.

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