Взрыв в Болонье: пострадавших уже 84

Болонья, Италия, , 00:55 — REGNUM Число пострадавших в результате взрыва грузовика в городе Болонья (Италия) достигло 84, пишет газета Repubblica.

Уточняется, что в результате ДТП погибли двое, а 84 пострадали, причем 14 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел на трассе в Болонье 6 августа. В результате столкновения с другим автомобилем взорвался грузовик, перевозивший топливо. В результате пострадали люди в других автомобилях.

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