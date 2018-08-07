Вторник, 7 Августа 2018 года
01:43:33 МСК

Взрыв в Болонье: пострадавших уже 84

Происшествия

В тяжелом состоянии находятся 14 человек

Болонья, Италия, 7 августа 2018, 00:55 — REGNUM  Число пострадавших в результате взрыва грузовика в городе Болонья (Италия) достигло 84, пишет газета Repubblica.

Уточняется, что в результате ДТП погибли двое, а 84 пострадали, причем 14 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел на трассе в Болонье 6 августа. В результате столкновения с другим автомобилем взорвался грузовик, перевозивший топливо. В результате пострадали люди в других автомобилях.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в Болонье. Разрушения автомагистрали попали на видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить