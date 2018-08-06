В Германии 91-летний мужчина въехал на автомобиле в здание супермаркета

Саарбрюккен, Германия, , 22:58 — REGNUM Пять человек пострадали при въезде автомобиля в здание супермаркета на юго-западе Германии, передаёт Stuttgarter Zeitung.

По информации издания, инцидент произошёл вечером 6 августа в городе Саарбрюккен. На снимках с места происшествия видно, что легковой автомобиль въехал в центр торгового зала.

Установлено, что за рулём находился 91-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

По оценкам медиков, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё двое получили незначительные травмы. Сам водитель при этом не пострадал.