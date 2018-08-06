В Харькове снова облили краской нацистский памятник

Харьков, Украина, , 23:02 — REGNUM В Молодежном парке Харькова неизвестные залили красной краской памятник боевикам УПА, заявили 6 августа в пресс-службе национальной полиции.

Напомним, предыдущий инцидент случился в марте 2018 года. Тогда неизвестные красной краской нарисовали свастику.

Памятик погибшим нацистам был установлен в Харькове в 1992 году по инициативе Народного руха Украины. В дальнейшие годы памятник неоднократно повреждали возмущенные харьковчане.

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