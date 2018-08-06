В Киеве неизвестные устроили стрельбу и ограбили автомобиль

Киев, , 22:30 — REGNUM Около шести вечера на улице Здолбуновской в Киеве неизвестные расстреляли и ограбили автомобиль, сообщил 6 августа телеканал Эспресо. tv

По информации журналистов, владелица автомобиля приехала в условленное место, чтобы отдать долг, но стала жертвой разбойного нападения. Женщина, к счастью, не пострадала.

Напомним, в прошедшее воскресенье в Киеве на Подоле полиция задержала мужчину, ранившего саблей молодого человека.

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