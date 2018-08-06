Понедельник, 6 Августа 2018 года
23:55:05 МСК

В Киеве неизвестные устроили стрельбу и ограбили автомобиль

Происшествия

Добычей злоумышленников стала сумма, эквивалентная свыше 4,5 млн. рублей

Киев, 6 августа 2018, 22:30 — REGNUM  Около шести вечера на улице Здолбуновской в Киеве неизвестные расстреляли и ограбили автомобиль, сообщил 6 августа телеканал Эспресо. tv

По информации журналистов, владелица автомобиля приехала в условленное место, чтобы отдать долг, но стала жертвой разбойного нападения. Женщина, к счастью, не пострадала.

Напомним, в прошедшее воскресенье в Киеве на Подоле полиция задержала мужчину, ранившего саблей молодого человека.

Читайте подробнее: В центре Киева пьяный дебошир ранил саблей молодого мужчину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить