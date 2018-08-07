Вторник, 7 Августа 2018 года
01:44:05 МСК

В Киеве нацисты сорвали с иностранца футболку с советской символикой

Происшествия

Действия экстремистов не вызвали вопросов у полиции

В Киеве нацисты сорвали с иностранца футболку с советской символикой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Новая украинская нация

Киев, 7 августа 2018, 00:37 — REGNUM  Гражданин Словении подвергся нападению со стороны украинских нацистов, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел 5 августа на станции метро «Вокзальная».

"Мы вырезали из футболки серп с молотом, ну не пускать его голым по городу. То, что осталось от футболки, отдали ему, и пусть полиции скажет спасибо, что не получил», — написал в Facebook один из участников нападения.

Напомним, 3 августа суд Чернигова наказал мужчину, которого члены неонацистской организации «Национальные дружины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привязали к столбу и всячески унижали. При этом ни один украинский нацист не был осужден.

Читайте также: Суд наказал мужчину, униженного украинскими нацистами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить