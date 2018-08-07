В Киеве нацисты сорвали с иностранца футболку с советской символикой

Киев, , 00:37 — REGNUM Гражданин Словении подвергся нападению со стороны украинских нацистов, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел 5 августа на станции метро «Вокзальная».

"Мы вырезали из футболки серп с молотом, ну не пускать его голым по городу. То, что осталось от футболки, отдали ему, и пусть полиции скажет спасибо, что не получил», — написал в Facebook один из участников нападения.

Напомним, 3 августа суд Чернигова наказал мужчину, которого члены неонацистской организации «Национальные дружины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привязали к столбу и всячески унижали. При этом ни один украинский нацист не был осужден.

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