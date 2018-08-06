Двое свердловчан осуждены за убийство женщины

Краснотурьинск, Свердловская область, , 21:55 — REGNUM В Екатеринбурге за убийство женщины осуждены двое жителей Краснотурьинска. Приговор вынес Свердловский облсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 февраля ещё 2017 года. Между мужем и женой возник конфликт после того, как женщина отказалась готовить еду. Последовали удары кулаком, молотком и ножом. В момент ссоры рядом находился собутыльник супруга женщины. Он, по версии следствия, нанёс последней 16 ударов ножом.

Дело рассматривал облсуд. Каждый осуждён к 15 годам строгого режима с двухлетним ограничением свободы. Также вместе они должны выплатить матери убитой миллион рублей морального ущерба и возместить затраты на похороны. В законную силу приговор пока не вступил и может быть обжалован.