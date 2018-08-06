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В Чикаго уличные банды расстреляли 72 человека

Происшествия

За прошедшие выходные в городе было убито 11 человек, еще 61 получил огнестрельные ранения

Чикаго, США, 6 августа 2018, 20:49 — REGNUM  В течение двух выходных дней в Чикаго 72 человека были убиты и ранены в результате стрельбы на улицах города, сообщает 6 августа Los Angeles Times.

По информации издания, с 4 по 5 августа включительно от огнестрельных ранений погибли 11 человек, а еще 61 были ранены.

Уточняется, что только утром 5 августа жертвами стрельбы стали не менее 40 человек. Правоохранительные органы города сообщают, что все они пострадали в ходе перестрелок, устроенных уличными бандами.

Напомним, с начала 2018 года в Чикаго зафиксировано не менее 1700 случаев смертей и ранений в результате перестрелок на городских улицах.

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