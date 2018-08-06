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В одном из кафе Чимкента отравились 11 человек

Происшествия

Факт зарегистрирован по статье «Нарушение правил санитарных и гигиенических норм»

Чимкент, Казахстан, 6 августа 2018, 20:46 — REGNUM  В Чимкенте полиция начала досудебное расследование по факту массового отравления в одном из кафе города, сообщает 6 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент внутренних дел города.

По данным ведомства, в ночь с 5 на 6 августа в местную больницу с диагнозом «отравление» поступили 11 человек. Все они присутствовали в одном кафе. Происшествие зарегистрировано по статье «Нарушение правил санитарных и гигиенических норм».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в поселке Октябрьский Кустанайской области Казахстана произошло массовое отравление работников ТОО КБРУ, которые пообедали в производственной столовой. В результате были госпитализированы 38 горняков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали возможные причины отравления 38 горняков

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Массовые пищевые отравления
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