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ДТП с участием семи автомобилей произошло на Кубани, есть погибшие

Происшествия

Авария произошла на автодороге Краснодар — Кропоткин

ДТП с участием семи автомобилей произошло на Кубани, есть погибшие
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Краснодар, 6 августа 2018, 20:28 — REGNUM  Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате массового ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла в Кавказском районе, на 122-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, автомобиль Nissan протаранил следовавший в попутном направлении автомобиль Hyundai, водитель которого начал выполнять поворот налево. В результате удара вторую иномарку отбросило на полосу встречного движения перед грузовиком Volvo. От столкновения водитель Volvo потерял управление и столкнулся с ещё двумя грузовиками, а затем опрокинулся на легковые автомобили «ВАЗ» и LADA.

Водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте. Пострадали водитель грузовика Volvo, а также водитель и два пассажира Hyundai, один из которых — семилетний ребёнок.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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