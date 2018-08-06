Понедельник, 6 Августа 2018 года
20:54:25 МСК

На севере Свердловской области прогнозируют шторм – надвигаются ливни

Происшествия

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности

Екатеринбург, 6 августа 2018, 19:43 — REGNUM  В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в горных районах на севере региона 6 и 7 августа ожидаются сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. В частности, отменить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также закрывать окна и балконные двери в жилых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грозовой фронт прошёл над Свердловской областью 3 августа. Он сопровождался сильными ливнями и порывами ветра до 22 метров в секунду.

Читайте также: В Свердловской области синоптики вновь прогнозируют грозы и сильный ветер

Напомним, что в результате шторма в некоторых муниципалитетах Свердловской области непогода повредила торговые палатки, сильным ветром вырвало деревья, а улицы затопило ливнем, в результате чего было затруднено движение автотранспорта. Так в Нижнем Тагиле сорвало крышу одного из зданий, а в центре Екатеринбурга ветром повалило дерево на проспекте Ленина. Ещё более двух тысяч жителей Артёмовского несколько часов оставались без света из-за непогоды. Там ветер снёс на провода крышу двухэтажного дома, а в трансформаторную подстанцию попала молния.

Читайте ранее в этом сюжете: Шторм на Урале: деревья вырваны, крыши сорваны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить