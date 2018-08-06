На севере Свердловской области прогнозируют шторм – надвигаются ливни

Екатеринбург, , 19:43 — REGNUM В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в горных районах на севере региона 6 и 7 августа ожидаются сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. В частности, отменить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также закрывать окна и балконные двери в жилых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грозовой фронт прошёл над Свердловской областью 3 августа. Он сопровождался сильными ливнями и порывами ветра до 22 метров в секунду.

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Напомним, что в результате шторма в некоторых муниципалитетах Свердловской области непогода повредила торговые палатки, сильным ветром вырвало деревья, а улицы затопило ливнем, в результате чего было затруднено движение автотранспорта. Так в Нижнем Тагиле сорвало крышу одного из зданий, а в центре Екатеринбурга ветром повалило дерево на проспекте Ленина. Ещё более двух тысяч жителей Артёмовского несколько часов оставались без света из-за непогоды. Там ветер снёс на провода крышу двухэтажного дома, а в трансформаторную подстанцию попала молния.

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