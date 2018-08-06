Консульство в Нью-Йорке сообщило о задержании в США четырёх граждан России

Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM Четверо граждан России были задержаны в США по подозрению в мошенничестве, сообщает 6 августа пресс-служба Генерального консульства России в Нью-Йорке.

«В период с 1 по 3 августа нью-йоркским отделением ФБР были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», — сообщается на официальной странице консульства в Twitter.

По сведениям российских дипломатов, один из подозреваемых был арестован в Бостоне, а затем этапирован в Нью-Йорк. Ещё двое, как стало известно из данных федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвёртого на данный момент неизвестно.

Других подробностей произошедшего в консульстве на данный момент не приводят. Отмечается, что дипломаты держат ситуацию «на особом контроле».

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