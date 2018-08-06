На юге ДНР украинские боевики ранили мирного жителя

Соледар, ДНР, , 19:37 — REGNUM Житель населенного пункта Набережное получил огнестрельное ранение мышцы левого бедра, заявили 6 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел поселка начался в 14:55 мск со стороны поселка Заможное, оккупированного ВСУ.

Пострадавший мужчина 1977 года рождения доставлен в больницу города Тельманово.

За минувшие сутки украинские боевики восемь раз открывали огонь по территории ДНР из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Читайте подробнее: Украинские войска восемь раз обстреляли ДНР