На юге ДНР украинские боевики ранили мирного жителя

Соледар, ДНР, 6 августа 2018, 19:37 — REGNUM Житель населенного пункта Набережное получил огнестрельное ранение мышцы левого бедра, заявили 6 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Обстрел поселка начался в 14:55 мск со стороны поселка Заможное, оккупированного ВСУ.
Пострадавший мужчина 1977 года рождения доставлен в больницу города Тельманово.
За минувшие сутки украинские боевики восемь раз открывали огонь по территории ДНР из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
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