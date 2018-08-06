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В Волгограде потушили пожар в аграрном университете

Происшествия

Пожар, охвативший здание на Университетском проспекте, потушен

Волгоград, 6 августа 2018, 19:15 — REGNUM  В Волгограде пожарные ликвидировали пожар в здании Волгоградского государственного аграрного университета. Как сообщило 6 августа РИА Новости, огонь был потушен в 18:17.

Всего в тушении пожара принимали участие 67 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании поступило примерно в 15:00. Пожар возник четвертом этаже здания, после огонь перебросился на крышу. Общая площадь пожара составила примерно 35 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде горит здание аграрного университета

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