В Волгограде потушили пожар в аграрном университете

Волгоград, , 19:15 — REGNUM В Волгограде пожарные ликвидировали пожар в здании Волгоградского государственного аграрного университета. Как сообщило 6 августа РИА Новости, огонь был потушен в 18:17.

Всего в тушении пожара принимали участие 67 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании поступило примерно в 15:00. Пожар возник четвертом этаже здания, после огонь перебросился на крышу. Общая площадь пожара составила примерно 35 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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