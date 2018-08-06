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Взрыв в Болонье. Разрушения автомагистрали попали на видео

Происшествия

Детонация груза автоцистерны, столкнувшейся с грузовиком, нанесла серьезный ущерб

Болонья, Италия, 6 августа 2018, 18:57 — REGNUM  Масштабные разрушения автомагистрали на месте взрыва около аэропорта в итальянской Болонье сняли на видео полицейские. Видео опубликовано 6 августа на на видеохостинге YouTube.

Напомним, 6 августа на автодороге в Болонье от столкновения грузовика с автоцистерной, перевозившей горючие материалы, произошел сильный взрыв, в результате которого погиб один человек, несколько десятков пострадали, 14 из которых остаются в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники итальянской полиции и врачи.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва в итальянской Болонье погиб один человек, пострадали 67

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Дорожно-транспортные происшествия
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