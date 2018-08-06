Понедельник, 6 Августа 2018 года
19:20:28 МСК

Грузовик с мигрантами попал в ДТП в Италии: 11 погибших

Происшествия

Количество подобных трагических инцидентов в Италии увеличивается

Грузовик с мигрантами попал в ДТП в Италии: 11 погибших
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Фоджа, Италия, 6 августа 2018, 18:06 — REGNUM  В результате столкновения двух грузовых машин в итальянской провинции Пулья погибли 11 человек, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 6 августа.

Один из грузовиков перевозил на открытой платформе людей, которые возвращались с работ по сбору помидоров. Все погибшие — мигранты, сообщили агентству в правоохранительных органах.

В последнее время количество подобных трагических инцидентов в Италии увеличилось, отмечает Ansa. Проблема, по мнению издания, в вопиющих нарушениях условий труда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить